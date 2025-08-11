Jo Jansen Bongkar Problem Besar Bali United, tak Sesuai Ekspektasi

JPNN.com

Senin, 11 Agustus 2025 – 21:10 WIB
Pelatih Bali United Johnny Jansen alias Jo Jansen mengungkap problem besar tim saat ditahan imbang Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) kemarin. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal meraih kemenangan pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore kontra Persik Kediri.

Mengusung misi tiga poin di kandang sendiri, Bali United dipaksa tim tamu Persik Kediri bermain imbang dengan skor 1 – 1.

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan gelandang klub Liga Malaysia, Sabah FC, Telmo Castanheira menit ke-78.

Gol balasan Bali United lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6.

Hasil imbang ini diluar ekspektasi pelatih Johnny Jansen alias Jo Jansen dan suporter Bali United yang memadati Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Menurut Jo Jansen, hasil imbang di laga perdana ini menjadi acuan tim pelatih memperbaiki banyak hal yang kurang untuk lebih siap lagi dalam mengarungi kompetisi yang panjang musim ini.

Jo Jansen pun membandingkan hasil positif yang diraih Bali United pada laga pramusim, tetapi tak sesuai ekspektasi saat masuk kompetisi resmi.

“Saat pramusim kami bisa mencetak banyak gol, semoga di kompetisi resmi juga sama,” ujar Jo Jansen dilansir dari laman klub.

Menurut Jo Jansen, hasil imbang di laga perdana ini menjadi acuan tim pelatih memperbaiki banyak hal yang kurang untuk bersiap lagi dalam mengarungi kompetisi
