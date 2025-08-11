4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut
bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal meraih kemenangan pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore kontra Persik Kediri.
Mengusung misi tiga poin di kandang sendiri, Bali United dipaksa tim tamu Persik Kediri bermain imbang dengan skor 1 – 1.
Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan gelandang klub Liga Malaysia, Sabah FC, Telmo Castanheira menit ke-78.
Gol balasan Bali United lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6.
Hasil imbang ini diluar ekspektasi pelatih Johnny Jansen dan suporter Bali United yang memadati Stadion Kapten Dipta, Gianyar.
Berikut empat fakta menarik di balik pertandingan perdana Super League 2025-2026 antara Bali United kontra Persik Kediri:
1. Bali United Mendominasi Pertandingan
Berdasar data yang dilansir Super League, penguasaan bola Bali United mencapai 67 persen, sementara Persik hanya 33 persen.
Hasil imbang ini membuat Persik Kediri kini melewati tiga laga tandang tanpa sekalipun kalah dari Bali United yang begitu dominan pada musim-musim sebelumnya.
