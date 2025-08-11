JPNN.com

JPNN.com Bali Sport 4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut

4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut

Senin, 11 Agustus 2025 – 12:22 WIB
4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut - JPNN.com Bali
Gelandang Bali United Thijmen Goppel berduel dengan pemain Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (10/8). Bali United bermain imbang 1 - 1 dengan Persik Kediri. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal meraih kemenangan pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore kontra Persik Kediri.

Mengusung misi tiga poin di kandang sendiri, Bali United dipaksa tim tamu Persik Kediri bermain imbang dengan skor 1 – 1.

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan gelandang klub Liga Malaysia, Sabah FC, Telmo Castanheira menit ke-78.

Baca Juga:

Gol balasan Bali United lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6.

Hasil imbang ini diluar ekspektasi pelatih Johnny Jansen dan suporter Bali United yang memadati Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Berikut empat fakta menarik di balik pertandingan perdana Super League 2025-2026 antara Bali United kontra Persik Kediri:

Baca Juga:

 

1. Bali United Mendominasi Pertandingan

Berdasar data yang dilansir Super League, penguasaan bola Bali United mencapai 67 persen, sementara Persik hanya 33 persen.

Hasil imbang ini membuat Persik Kediri kini melewati tiga laga tandang tanpa sekalipun kalah dari Bali United yang begitu dominan pada musim-musim sebelumnya.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united persik Persik Kediri Jens Raven Rekor Bali United vs Persik bali united vs persik kediri bali united vs persik Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. 4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut - JPNN.com Bali
    4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut
  2. Kiper Persik Tampil Gemilang, Ong Kim Swee: Kami Dalam Tahap Sempurna - JPNN.com Bali

    Kiper Persik Tampil Gemilang, Ong Kim Swee: Kami Dalam Tahap Sempurna

  3. Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik - JPNN.com Bali

    Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU