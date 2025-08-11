4 Fakta Menarik Laga Bali United vs Persik: Rekor Terkoreksi, Jens Raven Debut

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal meraih kemenangan pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore kontra Persik Kediri.

Mengusung misi tiga poin di kandang sendiri, Bali United dipaksa tim tamu Persik Kediri bermain imbang dengan skor 1 – 1.

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui mantan gelandang klub Liga Malaysia, Sabah FC, Telmo Castanheira menit ke-78.

Gol balasan Bali United lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6.

Hasil imbang ini diluar ekspektasi pelatih Johnny Jansen dan suporter Bali United yang memadati Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Berikut empat fakta menarik di balik pertandingan perdana Super League 2025-2026 antara Bali United kontra Persik Kediri:

1. Bali United Mendominasi Pertandingan

Berdasar data yang dilansir Super League, penguasaan bola Bali United mencapai 67 persen, sementara Persik hanya 33 persen.