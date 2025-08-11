Kiper Persik Tampil Gemilang, Ong Kim Swee: Kami Dalam Tahap Sempurna

JPNN.com

Kiper Persik Leo Navacchio tampil apik di bawah mistar saat melawan Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin. Seusai laga, Leo Navacchio berhak mendapatkan status man of the macth. Foto: Instagram @persikfc.official

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persik Kediri tampil memukau pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8).

Bertindak sebagai tim tamu, Persik Kediri berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United dengan skor imbang 1 – 1.

Penampilan impresif Bali United yang menguasai semua lini, berhasil ditangkis para pemain Persik Kediri yang bermain dengan mode bertahan.

Apresiasi khusus layak diberikan kepada sang kiper Leo Navacchio.

Sepanjang 110 menit pertandingan, penjaga gawang asal Brasil itu berhasil melakukan sejumlah penyelamatan gemilang.

Beberapa peluang apik yang dicetak Boris Kopitovic, Irfan Jaya dan sejumlah pemain Bali United berhasil digagalkan sang kiper.

Berdasar data yang dilansir Super League, pemain Bali United berhasil melepaskan 25 tembakan, sembilan di antaranya tepat mengarah gawang Leo Navacchio.

Namun, semua peluang itu mentah di tangan sang kiper.

Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee puas dengan kinerja skuad Macan Putih pada laga melawan Bali United kemarin, menyebutkan dalam tahap sempurna
