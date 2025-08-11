Kiper Persik Tampil Gemilang, Ong Kim Swee: Kami Dalam Tahap Sempurna

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persik Kediri tampil memukau pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8).

Bertindak sebagai tim tamu, Persik Kediri berhasil menahan imbang tuan rumah Bali United dengan skor imbang 1 – 1.

Penampilan impresif Bali United yang menguasai semua lini, berhasil ditangkis para pemain Persik Kediri yang bermain dengan mode bertahan.

Baca Juga: Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik

Apresiasi khusus layak diberikan kepada sang kiper Leo Navacchio.

Sepanjang 110 menit pertandingan, penjaga gawang asal Brasil itu berhasil melakukan sejumlah penyelamatan gemilang.

Beberapa peluang apik yang dicetak Boris Kopitovic, Irfan Jaya dan sejumlah pemain Bali United berhasil digagalkan sang kiper.

Berdasar data yang dilansir Super League, pemain Bali United berhasil melepaskan 25 tembakan, sembilan di antaranya tepat mengarah gawang Leo Navacchio.

Namun, semua peluang itu mentah di tangan sang kiper.