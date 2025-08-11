JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik

Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik

Senin, 11 Agustus 2025 – 04:48 WIB
Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik - JPNN.com Bali
Pelatih anyar Bali United Johnny Jansen kagum atmosfer sepak bola di Bali yang sangat luar biasa saat laga perdana Bali United versus Persik kemarin di Stadion Kapten Dipta. Foto: Instagram @baliunitedfc

bali.jpnn.com, GIANYAR - Debut Johnny Jansen alias Jo Jansen sebagai pelatih anyar Bali United nyaris ternoda pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (10/8).

Tertinggal terlebih dahulu dari Persik melalui gol yang dicetak Telmo Ferreira Castanheira pada menit ke-78, Bali United berhasil membalas berkat gol sundulan yang dilesakkan striker Boris Kopitovic pada menit terakhir babak kedua.

Meski kecewa gagal meraih tiga poin, Jo Jansen puas dengan kinerja para pemainnya sepanjang laga berlangsung.

Baca Juga:

Yang membuatnya bergidik adalah atmosfer pertandingan.

Menurut mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini, atmosfer sepak bola di Bali sangat luar biasa.

Sejak menit awal hingga akhir laga, para suporter tak berhenti bernyanyi memberi dukungan kepada para pemainnya.

Baca Juga:

Jo Jansen mengatakan dukungan ribuan suporter yang memadati Stadion Kapten Dipta membuat Ricky Fajrin Cum sius terpacu untuk mencetak gol.

Namun, banyaknya peluang yang dihasilkan tak berakhir dengan pesta gol.

Menurut mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie Johnny Jansen, atmosfer sepak bola di Bali sangat luar biasa saat laga perdana Bali United versus Persik kemarin
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   stadion kapten dipta bali united persik Persik Kediri bali united vs persik bali united vs persik kediri Jo Jansen Johnny Jansen Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik - JPNN.com Bali
    Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik
  2. Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang, tetapi Minim Gol - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Kecewa Bali United Gagal Menang, Banyak Peluang, tetapi Minim Gol

  3. Statistik Bali United vs Persik: Tuan Rumah Mendominasi, Lemah Finishing - JPNN.com Bali

    Statistik Bali United vs Persik: Tuan Rumah Mendominasi, Lemah Finishing

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU