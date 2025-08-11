Atmosfer Stadion Dipta saat Bali United vs Persik Imbang Bikin Jo Jansen Bergidik

bali.jpnn.com, GIANYAR - Debut Johnny Jansen alias Jo Jansen sebagai pelatih anyar Bali United nyaris ternoda pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, kemarin (10/8).

Tertinggal terlebih dahulu dari Persik melalui gol yang dicetak Telmo Ferreira Castanheira pada menit ke-78, Bali United berhasil membalas berkat gol sundulan yang dilesakkan striker Boris Kopitovic pada menit terakhir babak kedua.

Meski kecewa gagal meraih tiga poin, Jo Jansen puas dengan kinerja para pemainnya sepanjang laga berlangsung.

Yang membuatnya bergidik adalah atmosfer pertandingan.

Menurut mantan pelatih PEC Zwolle di Eredivisie ini, atmosfer sepak bola di Bali sangat luar biasa.

Sejak menit awal hingga akhir laga, para suporter tak berhenti bernyanyi memberi dukungan kepada para pemainnya.

Jo Jansen mengatakan dukungan ribuan suporter yang memadati Stadion Kapten Dipta membuat Ricky Fajrin Cum sius terpacu untuk mencetak gol.

Namun, banyaknya peluang yang dihasilkan tak berakhir dengan pesta gol.