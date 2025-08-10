Statistik Bali United vs Persik: Tuan Rumah Mendominasi, Lemah Finishing

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United gagal meraih kemenangan pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore kontra Persik Kediri.

Mengusung misi tiga poin di kandang sendiri, Bali United dipaksa tim tamu Persik Kediri bermain imbang dengan skor 1 – 1.

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui gelandang Telmo Castanheira menit ke-78.

Gol balasan Bali United lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6.

Hasil imbang ini diluar ekspektasi pelatih Johnny Jansen dan suporter Bali United yang memadati Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Pasalnya secara statistik Bali United tampil dominan dibandingkan Persik Kediri.

Berdasar data yang dilansir Super League, penguasaan bola Bali United mencapai 67 persen, sementara Persik hanya 33 persen.

Bali United juga banyak menciptakan peluang dengan melepaskan 25 tembakan, sembilan di antaranya tepat mengarah gawang Persik.