Bali United Batal Keok, Gol Telat Boris Kopitovic Jadi Penyelamat Tuan Rumah

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United hampir malu pada laga perdana Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore kontra Persik Kediri.

Bertanding selama 110 menit dan mengusung misi tiga poin, Bali United dipaksa tim tamu Persik Kediri dengan skor imbang 1 – 1.

Persik Kediri mencetak gol terlebih dahulu melalui gelandang Telmo Castanheira menit ke-78.

Gol balasan Bali United lahir pada masa injury time menit ke-90 + 6.

Hasil ini membuat Persik berada di peringkat keenam dengan satu poin, sementara Persik di posisi kesembilan dengan jumlah poin yang sama.

Bali United menggebrak sejak menit awal pertandingan.

Memainkan skema 4 – 3 – 3, Ricky Fajrin Cum sius berusaha mencetak gol cepat ke gawang Persik Kediri yang dikawal kiper Leo Navacchio.

Namun, duet bek asing Persik, Kiko dan Kurshidbek Mukhtorov, dengan bek sayap Novri Setiawan dan Yoga Aditama, sulit ditembus penyerang Bali United.