Persik Percaya Diri, Datang Telat, Absen Jajal Rumput Lapangan Stadion Dipta

bali.jpnn.com, GIANYAR - Persik Kediri tampil percaya diri menyambut laga perdana Super League 2025-2026 melawan tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore.

Saat tim lain datang lebih awal untuk adaptasi dan mencoba rumput stadion, hal berbeda dilakukan Persik Kediri.

Skuad Macan Putih diketahui baru mendarat di Bandara Gusti Ngurah Rai, Bali, Sabtu (9/8) kemarin sore, beberapa jam sebelum pertandingan resmi Minggu (10/8) sore pukul 16.30 WITA ini.

Pelatih Ong Kim Swee bahkan menggelar konferensi pers pertandingan perdana Persik vs Bali United satu hari sebelum pertandingan di Kediri, Jawa Timur, bukan di Bali.

Awak media di Bali hanya bisa mengikuti sesi konferensi pers yang digelar Persik Kediri melalui Zoom Meeting.

Persik Kediri juga tak memanfaatkan sesi official training (OT) untuk mencoba rumput lapangan Stadion Kapten Dipta.

Ong Kim Swee ternyata punya alasan datang telat ke Bali dan tak mencoba rumput lapangan Stadion Dipta.

Menurut mantan pelatih Sabah FC di Liga Super Malaysia ini, latihan di Bali hampir sama dengan yang dilakukan saat latihan di Kediri.