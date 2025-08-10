Ong Kim Swee Puji Kualitas Bali United, Starting XI Masih Rahasia, ternyata

JPNN.com

Minggu, 10 Agustus 2025 – 08:29 WIB
Pemain Persik menggelar latihan kemarin sore menjelang duel kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore. Foto: Instagram @persikfc_official

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee tak sungan memuji kualitas Bali United menjelang bentrok perdana pada laga Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore.

Menurut Ong Kim Swee, Bali United adalah tim yang sangat bagus, dengan pelatih kelas Eropa.

Bali United juga memiliki pemain dengan kemampuan di atas rata-rata.

Serdadu Tridatu mendatangkan sejumlah pemain asing yang baru berkarier di Liga Indonesia, tak terkecuali dengan striker masa depan Indonesia, Jens Raven.

"Saya rasa mereka (Bali United) mempunyai barisan pemain dan pelatih yang cukup baik.

Anda bisa melihat saat mereka melakukan uji coba selama pramusim lalu, mereka tampil sangat baik,” ujar Ong Kim Swee dilansir dari laman ILeague.

Mantan pelatih Timnas Malaysia itu memang benar.

Selama pramusim, Bali United tampil dominan dan mencetak kemenangan saat melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC, Deltras FC, PSIM Yogyakarta dan Persis Solo.

Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee tak sungan memuji kualitas Bali United menjelang bentrok perdana pada laga Super League 2025-2026 di Stadion Kapten Dipta
