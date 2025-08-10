Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United menghadapi lawan berat pada laga perdana Super League 2025, Minggu (10/8).

Juara dua kali Liga 1 ini bakal menghadapi Persik Kediri di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, pukul 16.30 WITA.

Laga big match ini diprediksi bakal menarik mengingat kedua kesebelasan memiliki sejarah panjang sebelum bentrok Minggu sore ini.

Berdasarkan head to head (H2H), Bali United telah bertemu delapan kali dengan Persik di Liga 1.

Dalam delapan kali laga, Bali United menang empat kali, dua kali seri dan dua kali kalah, sementara Persik menang dua kali, seri dua kali dan kalah empat kali.

Meski Bali United tampil dominan, tetapi Persik bukan lawan mudah bagi tuan rumah.

Pertemuan terakhir Persik kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, musim lalu, skuad Macan Putih berhasil mengandaskan Serdadu Tridatu dengan skor 3 – 1.

Perjuangan Bali United kian sulit lantaran ada sejumlah mantan penggawa Serdadu Tridatu yang kini berseragam Persik Kediri.