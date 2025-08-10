JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik

Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik

Minggu, 10 Agustus 2025 – 00:19 WIB
Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik - JPNN.com Bali
Kapten Ricky Fajrin mengatakan pemain Bali United siap secara mental, fisik dan taktikal untuk menghadapi Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Bali United menghadapi lawan berat pada laga perdana Super League 2025, Minggu (10/8).

Juara dua kali Liga 1 ini bakal menghadapi Persik Kediri di Stadion Kapten Wayan Dipta, Gianyar, pukul 16.30 WITA.

Laga big match ini diprediksi bakal menarik mengingat kedua kesebelasan memiliki sejarah panjang sebelum bentrok Minggu sore ini.

Baca Juga:

Berdasarkan head to head (H2H), Bali United telah bertemu delapan kali dengan Persik di Liga 1.

Dalam delapan kali laga, Bali United menang empat kali, dua kali seri dan dua kali kalah, sementara Persik menang dua kali, seri dua kali dan kalah empat kali.

Meski Bali United tampil dominan, tetapi Persik bukan lawan mudah bagi tuan rumah.

Baca Juga:

Pertemuan terakhir Persik kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, musim lalu, skuad Macan Putih berhasil mengandaskan Serdadu Tridatu dengan skor 3 – 1.

Perjuangan Bali United kian sulit lantaran ada sejumlah mantan penggawa Serdadu Tridatu yang kini berseragam Persik Kediri.

Kapten Ricky Fajrin mengatakan pemain Bali United siap secara mental, fisik dan taktikal untuk menghadapi Persik Kediri.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   bali united persik bali united vs persik Persik Kediri bali united vs persik kediri ricky fajrin kapten bali united Super League 2025-2026 stadion kapten dipta

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik - JPNN.com Bali
    Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik
  2. Johnny Jansen Kelewat Pede, Bocorkan Strategi Bali United vs Persik - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kelewat Pede, Bocorkan Strategi Bali United vs Persik

  3. Arthur Irawan Puji Habis-habisan Ong Kim Swee: Teliti & Terorganisir - JPNN.com Bali

    Arthur Irawan Puji Habis-habisan Ong Kim Swee: Teliti & Terorganisir

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU