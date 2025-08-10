JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Johnny Jansen Kelewat Pede, Bocorkan Strategi Bali United vs Persik

Johnny Jansen Kelewat Pede, Bocorkan Strategi Bali United vs Persik

Minggu, 10 Agustus 2025 – 00:07 WIB
Johnny Jansen Kelewat Pede, Bocorkan Strategi Bali United vs Persik - JPNN.com Bali
Pelatih Bali United Johnny Jansen membongkar strategi tim untuk menghadapi Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) sore. Foto; Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen blak-blakan mengungkap strategi yang akan dijalankan Bali United pada laga perdana Super League 2025-2026 menantang Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Minggu (10/8) sore.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, ini terang-terangan membongkar taktikal Bali United di lapangan saat menghadapi Persik Kediri.

Momen tersebut terjadi pada sesi konferensi pers sehari sebelum pertandingan, kemarin (9/8).

Baca Juga:

Menurut Johnny Jansen, sepak bola itu dinamis.

Oleh karena itu, apapun harus cepat dilakukan ketika suatu pertandingan berlangsung di lapangan.

“Kami bermain dengan satu kiper dengan formasi 4-3-3.

Baca Juga:

Terkadang memakai empat pemain belakang atau tiga di belakang, tiga gelandang atau bahkan empat striker,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Semua dinamis dalam lapangan dan terpenting dilakukan secara bersama sebagai satu tim.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, ini terang-terangan membongkar taktikal Bali United di lapangan saat menghadapi Persik Kediri.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Johnny Jansen bali united persik Persik Kediri bali united vs persik bali united vs persik kediri Super League 2025-2026 strategi bali united

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik - JPNN.com Bali

    Bali United vs Persik: Ricky Fajrin Klaim Siap Fisik, Mental & Taktik

  2. Johnny Jansen Kelewat Pede, Bocorkan Strategi Bali United vs Persik - JPNN.com Bali
    Johnny Jansen Kelewat Pede, Bocorkan Strategi Bali United vs Persik
  3. Arthur Irawan Puji Habis-habisan Ong Kim Swee: Teliti & Terorganisir - JPNN.com Bali

    Arthur Irawan Puji Habis-habisan Ong Kim Swee: Teliti & Terorganisir

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU