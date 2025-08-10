Johnny Jansen Kelewat Pede, Bocorkan Strategi Bali United vs Persik

bali.jpnn.com, GIANYAR - Pelatih Johnny Jansen blak-blakan mengungkap strategi yang akan dijalankan Bali United pada laga perdana Super League 2025-2026 menantang Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Minggu (10/8) sore.

Mantan pelatih klub Eredivisie, PEC Zwolle, ini terang-terangan membongkar taktikal Bali United di lapangan saat menghadapi Persik Kediri.

Momen tersebut terjadi pada sesi konferensi pers sehari sebelum pertandingan, kemarin (9/8).

Menurut Johnny Jansen, sepak bola itu dinamis.

Oleh karena itu, apapun harus cepat dilakukan ketika suatu pertandingan berlangsung di lapangan.

“Kami bermain dengan satu kiper dengan formasi 4-3-3.

Terkadang memakai empat pemain belakang atau tiga di belakang, tiga gelandang atau bahkan empat striker,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

“Semua dinamis dalam lapangan dan terpenting dilakukan secara bersama sebagai satu tim.