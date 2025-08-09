Arthur Irawan Puji Habis-habisan Ong Kim Swee: Teliti & Terorganisir

JPNN.com

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 08:52 WIB
Pemilik Persik Kediri Arthur Irawan berbincang dengan pelatih Ong Kim Swee. Arthur Irawan mengatakan Persik masih berburu pemain baru menjeleng duel kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) mendatang. Foto: Instagram @persikfc_official

bali.jpnn.com, KEDIRI - Direktur Pengembangan Bisnis Persik Kediri Arthur Irawan memuji gaya kepelatihan Ong Kim Swee selama menangani skuad Macan Putih.

Arthur Irawan mengatakan manajemen Persik cocok dengan mantan pelatih Sabah FC dan Persis Solo itu karena sangat teliti dan terorganisasi serta mempunyai rencana yang bagus.

"Saya berterima kasih ke Coach Ong karena plan dan orangnya sangat organize, sangat teliti.

Jadi, koordinasi berjalan lancar dan visi dari plan jelas mulai tahap fisik sampai taktikal," ujar Arthur Irawan dilansir dari Antara.

Menurutnya, di tangan Ong Kim Swee, persiapan tim menyambut Super League 2025-2026 menghadapi Bali United berjalan lancar.

Persiapan tim makin matang dan berharap meraih hasil terbaik di musim ini.

"Saya melihat justru musim ini persiapan paling matang.

Karena kami salah satu tim yang persiapannya paling awal," kata pemilik saham mayoritas Persik di bawah bendera PT Astar Asia Global ini.

