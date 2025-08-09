Persik Termotivasi Hasil PSIM & Persijap, Novri Setiawan Sentil Bali United

JPNN.com

Sabtu, 09 Agustus 2025 – 08:34 WIB
Pemain Persik Kediri Novri Setiawan mengontrol bola. Novri Setiawan siap all out membawa Persik Kediri menghadapi Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) besok. Foto: Instagram @persikfc_official

bali.jpnn.com, KEDIRI - Hasil mengejutkan terjadi pada laga perdana Super League 2025-2026.

Dua tim promosi berhasil meraih apik saat melawan tuan rumah yang kenyang pengalaman di Liga Indonesia.

Tim tamu PSIM Yogyakarta berhasil mengalahkan tuan rumah Persebaya dengan skor 1 – 0, sementara Persijap Jepara menahan imbang PSM Makassar.

Hasil apik ini memotivasi Persik Kediri saat menantang tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) besok.

Bek kanan Persik Novri Setiawan mengaku skuad Macan Putih akan tampil all out saat melawan Bali United.

Mantan pemain Bali United mengaku ia dan seluruh pemain Persik Kediri percaya diri dalam menghadapi lawan.

Pesepak bola berdarah Minang ini memastikan skuad Macan Putih akan tampil habis-habisan.

"Menghadapi Bali United menjadi motivasi tersendiri bagi saya.

Bek kanan Persik Novri Setiawan mengaku skuad Macan Putih akan tampil all out saat melawan Bali United meski dirinya bermain melawan mantan
