Ong Kim Swee Percaya Diri, Skuad Inti Persik Kediri Kontra Bali United Terbentuk

bali.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Ong Kim Swee memastikan progres pemain semakin baik dan sangat positif menjelang duel perdana Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (10/8) besok.

Menurut Ong Kim Swee, chemistry antarpemain semakin terbentuk dan makin kuat.

Mantan pelatih Sabah FC di Liga Super Malaysia dan Persis Solo di Liga 1 musim lalu itu mengatakan para pemain Persik siap tempur melawan Bali United.

Ong Kim Swee bahkan mengaku sudah punya bayangan mengenai komposisi inti Persik Kediri untuk menghadapi Bali United.

Oleh karena itu, mantan pelatih Timnas Malaysia ini tidak akan membawa seluruh pemain Persik ke Bali, tetapi hanya secukupnya sesuai kebutuhan tim.

"Hanya akan membawa pemain yang mencukupi, yang penting semua yang dibawa bisa bermain," kata Ong Kim Swee dilansir dari Antara.

Yang pasti, Ong Kim Swee memasang target menang dari tuan rumah Bali United.

Pada pertemuan terakhir Persik kontra Bali United di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, musim lalu, skuad Macan Putih berhasil mengandaskan Serdadu Tridatu dengan skor 3 – 1.