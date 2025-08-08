DBL 2025 Dibuka Perdana di Bali, 35 Tim Bertarung Berebut Gelar Juara

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kompetisi basket pelajar Development Basketball League (DBL) 2025 kembali bergulir.

Bali mendapat kesempatan sebagai tuan rumah pembuka DBL 2025-2026, menggantikan tradisi sebelumnya yang biasa dimulai dari Surabaya, Jawa Timur.

Keputusan ini bukan tanpa alasan.

Bali telah memiliki sejarah panjang dengan DBL serta berkontribusi besar dalam pengembangan atlet pelajar melalui program DBL Indonesia All-Star.

DBL 2025 musim perdana ini mulai bergulir, Jumat (8/8) sore di GOR Purna Krida, Kerobokan, Badung, Bali hingga 16 Agustus mendatang.

Kompetisi basket pelajar paling bergengsi di Indonesia ini diikuti 35 tim, terdiri dari 25 tim putra dan 10 tim putri.

Mereka akan bertarung memperebutkan gelar juara.

Hadir saat pembukaan founder dan CEO DBL Indonesia Azrul Ananda, Direktur DBL Indonesia Masany Audri, Presiden Direktur PT Astra Honda Motor Susumu Mitsuishi dan dua Direktur Marketing PT Astra Honda Naoki Kajino serta Octavianus Dwi Putro.