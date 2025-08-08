Bali United Libur Latihan Menjelang Kontra Persik, Thijmen Goppel Berbagi Kabar

JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 18:32 WIB
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel menikmati sesi libur latihan menjelang duel perdana Super League 2025-2026 kontra Persik, Minggu (10/8) lusa dengan menikmati alam Bali. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemain Bali United mendapat jatah libur menjelang duel perdana Super League 2025-2026 kontra Persik Kediri di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Minggu (8/8) lusa.

Kamis (7/8) kemarin, pelatih Johnny Jansen meliburkan latihan setelah hampir dua bulan fokus berlatih di Bali United Training Center.

Libur dari latihan ini untuk menjaga mental pemain agar tidak jenuh setelah menjalani serangkaian program latihan yang diberikan tim pelatih.

Libur latihan itu pun dimanfaatkan pemain untuk relaksasi. Seperti yang dilakukan penyerang sayap Thijmen Goppel.

“Saya tinggal di Sanur. Ketika mendapat libur latihan, saya pergi mencari kopi atau es krim.

Saya menjelajahi Bali dengan mengenal orang lokal di Bali, mempelajari budaya, keyakinan dan kadang-kadang juga mampir menikmati pantainya,” ujar Thijmen Goppel dilansir dari laman klub.

Efeknya, kata mantan pemain Wehen Wiesbaden dengan market value Rp 12,17 miliar, dirinya mulai memahami tentang pulau Bali yang berada di Indonesia.  

Bahkan kompetisi yang sebentar lagi dimulai pun mulai dipahami Thijmen Goppel.

