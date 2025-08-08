Pemain Termahal Super League Tak Sabar Laga Debut, Ini Targetnya di Bali United

JPNN.com

Jumat, 08 Agustus 2025 – 09:35 WIB
Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel berduel dengan pemain Bhayangkara FC di training center tim di Gianyar. Thijmen Goppel tak sabar laga debut kontra Persik Kediri, Minggu (10/8) lusa. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Penyerang sayap Bali United Thijmen Goppel mulai nyetel dengan gaya permainan tim setelah hampir satu bulan latihan bersama.

Bermain di sektor sayap, pemain termahal Super League 2025-2026 ini bermain apik dalam empat laga pramusim.

Mulai saat Bali United melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC, Deltras FC, PSIM Yogyakarta dan Persis Solo.

Pada laga pramusim melawan PSIM Yogyakarta yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, 26 Juli 2025 lalu, Thijmen Goppel bahkan berhasil mencetak satu assist dan satu gol.

Menurut mantan pemain Wehen Wiesbaden dengan market value Rp 12,17 miliar, perkembangan Bali United menunjukkan perkembangan positif menjelang Super League 2025-2026.

“Saya suka di sini (Bali). Bali United sangat luar biasa.

Jadi, saya sudah tidak sabar kembali tampil di Stadion Dipta dalam kompetisi resmi,” ujar Thijmen Goppel dilansir dari laman klub.

Pesepak bola kelahiran Leiderdorp, Belanda ini mengaku tak kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya permainan Bali United.

Pesepak bola kelahiran Leiderdorp, Belanda, Thijmen Goppel mengaku tak kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya permainan Bali United dan siap melawan Persik
