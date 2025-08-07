Kadek Agung Bongkar Adaptasi Pemain, Sentil Kematangan Tim Jelang Laga Perdana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United merekrut banyak pemain baru menyambut Super League 2025-2026.

Untuk pemain lokal ada bek kanan Rizki Dwi, striker muda Jens Raven dan kiper Dikri Yusron.

Untuk pemain asing ada kiper Mike Houptmeijer, bek tengah Joao Ferrari, gelandang Mirza Mustafic dan Tim Receveur dan penyerang sayap Thijmen Goppel.

Sektor pelatih juga ada perubahan setelah Johnny Jansen masuk menggantikan Stefano ‘Teco’ Cugurra.

Mantan pelatih PEC Zwolle itu membawa dua asisten dari Belanda, yakni Ronnie Pander dan Jeffrey Talan.

Mereka pun harus segera beradaptasi dengan pemain lain, termasuk gaya kepelatihan pelatih anyar Johnny Jansen.

Proses adaptasi tak hanya berlaku untuk pemain baru, tetapi juga yang lama.

Hal itu yang dilakukan gelandang muda Kadek Agung Widnyana Putra.