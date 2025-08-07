JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Kadek Agung Bongkar Adaptasi Pemain, Sentil Kematangan Tim Jelang Laga Perdana

Kadek Agung Bongkar Adaptasi Pemain, Sentil Kematangan Tim Jelang Laga Perdana

Kamis, 07 Agustus 2025 – 20:53 WIB
Kadek Agung Bongkar Adaptasi Pemain, Sentil Kematangan Tim Jelang Laga Perdana - JPNN.com Bali
Penyerang sayap Bali United Irfan Jaya dan gelandang Kadek Agung. Foto: Media Bali United

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United merekrut banyak pemain baru menyambut Super League 2025-2026.

Untuk pemain lokal ada bek kanan Rizki Dwi, striker muda Jens Raven dan kiper Dikri Yusron.

Untuk pemain asing ada kiper Mike Houptmeijer, bek tengah Joao Ferrari, gelandang Mirza Mustafic dan Tim Receveur dan penyerang sayap Thijmen Goppel.

Baca Juga:

Sektor pelatih juga ada perubahan setelah Johnny Jansen masuk menggantikan Stefano ‘Teco’ Cugurra.

Mantan pelatih PEC Zwolle itu membawa dua asisten dari Belanda, yakni Ronnie Pander dan Jeffrey Talan.

Mereka pun harus segera beradaptasi dengan pemain lain, termasuk gaya kepelatihan pelatih anyar Johnny Jansen.

Baca Juga:

Proses adaptasi tak hanya berlaku untuk pemain baru, tetapi juga yang lama.

Hal itu yang dilakukan gelandang muda Kadek Agung Widnyana Putra.

Pesepak bola asal Luwus, Marga, Tabanan, ini punya cara tersendiri untuk mengakrabkan diri dengan beberapa pemain hingga tim kepelatihan baru musim ini.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   kadek agung bali united Super League 2025-2026 Johnny Jansen pemain baru

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Kadek Agung Bongkar Adaptasi Pemain, Sentil Kematangan Tim Jelang Laga Perdana - JPNN.com Bali
    Kadek Agung Bongkar Adaptasi Pemain, Sentil Kematangan Tim Jelang Laga Perdana
  2. Eks Bek Kiri Fortuna Sittard Mitchell Dijks Merapat ke Bali United, Kapan Rilis? - JPNN.com Bali

    Eks Bek Kiri Fortuna Sittard Mitchell Dijks Merapat ke Bali United, Kapan Rilis?

  3. Johnny Jansen Kirim Sinyal, Eks Bek Serie A & Eredivisie Mitchell Dijks Merapat - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kirim Sinyal, Eks Bek Serie A & Eredivisie Mitchell Dijks Merapat

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU