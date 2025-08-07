JPNN.com

JPNN.com Bali Sport Stadion Dipta Layak untuk Super League 2025-2026, Lulus Penilaian dari Polda Bali

Stadion Dipta Layak untuk Super League 2025-2026, Lulus Penilaian dari Polda Bali

Kamis, 07 Agustus 2025 – 20:28 WIB
Stadion Dipta Layak untuk Super League 2025-2026, Lulus Penilaian dari Polda Bali - JPNN.com Bali
Stadion Kapten Dipta, Gianyar dipastikan layak untuk menggelar kompetisi Super League 2025-2026 yang mulai bergulir, Jumat (8/8) besok setelah lulus penilaian oleh Polda Bali dan Polres Gianyar. Foto: Bali United

bali.jpnn.com, GIANYAR - Stadion Kapten Dipta, Gianyar dipastikan layak untuk menggelar kompetisi Super League 2025-2026 yang mulai bergulir, Jumat (8/8) besok.

Berdasar hasil penilaian Re-Risk Assessment yang dinilai Polda Bali dan Polres Gianyar, Stadion Kapten Dipta memenuhi standar dan syarat dalam menjalankan pertandingan sepak bola.

Nilai yang diperoleh kandang Bali United itu mencapai 93,30 persen atau sangat baik.

Baca Juga:

Kegiatan Re-Risk Assessment ini dilakukan pada akhir Juli 2025.

Polda Bali dan Polres Gianyar menilai berbagai tahapan sarana dan prasarana Stadion Dipta dalam menjalankan pertandingan di kompetisi resmi.

Yang menjadi aspek penilaian di antaranya infrastruktur, kesehatan, risiko kompetisi, keamanan pada sistem manajemen pengamanan, keselamatan dan informasi.

Baca Juga:

Hasilnya Stadion Dipta memenuhi standar dan syarat dalam menjalankan suatu pertandingan sepak bola dengan nilai 93,30% atau Sangat Baik.

"Panitia Pelaksana pertandingan Stadion Dipta bersyukur atas hasil penilaian Risk Assessment dari Polda Bali ini.

Stadion Kapten Dipta, Gianyar dipastikan layak untuk menggelar kompetisi Super League 2025-2026 yang mulai bergulir, Jumat (8/8) besok.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   stadion kapten dipta Super League 2025-2026 polda bali polres gianyar Re-Risk Assessment persik Persik Kediri bali united vs persik

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Eks Bek Kiri Fortuna Sittard Mitchell Dijks Merapat ke Bali United, Kapan Rilis? - JPNN.com Bali

    Eks Bek Kiri Fortuna Sittard Mitchell Dijks Merapat ke Bali United, Kapan Rilis?

  2. Johnny Jansen Kirim Sinyal, Eks Bek Serie A & Eredivisie Mitchell Dijks Merapat - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Kirim Sinyal, Eks Bek Serie A & Eredivisie Mitchell Dijks Merapat

  3. Ong Kim Swee Bertaruh dengan Posisi Supriadi, Senjata Andalan Kontra Bali United - JPNN.com Bali

    Ong Kim Swee Bertaruh dengan Posisi Supriadi, Senjata Andalan Kontra Bali United

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU