Stadion Dipta Layak untuk Super League 2025-2026, Lulus Penilaian dari Polda Bali

bali.jpnn.com, GIANYAR - Stadion Kapten Dipta, Gianyar dipastikan layak untuk menggelar kompetisi Super League 2025-2026 yang mulai bergulir, Jumat (8/8) besok.

Berdasar hasil penilaian Re-Risk Assessment yang dinilai Polda Bali dan Polres Gianyar, Stadion Kapten Dipta memenuhi standar dan syarat dalam menjalankan pertandingan sepak bola.

Nilai yang diperoleh kandang Bali United itu mencapai 93,30 persen atau sangat baik.

Kegiatan Re-Risk Assessment ini dilakukan pada akhir Juli 2025.

Polda Bali dan Polres Gianyar menilai berbagai tahapan sarana dan prasarana Stadion Dipta dalam menjalankan pertandingan di kompetisi resmi.

Yang menjadi aspek penilaian di antaranya infrastruktur, kesehatan, risiko kompetisi, keamanan pada sistem manajemen pengamanan, keselamatan dan informasi.

Hasilnya Stadion Dipta memenuhi standar dan syarat dalam menjalankan suatu pertandingan sepak bola dengan nilai 93,30% atau Sangat Baik.

"Panitia Pelaksana pertandingan Stadion Dipta bersyukur atas hasil penilaian Risk Assessment dari Polda Bali ini.