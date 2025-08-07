Eks Bek Kiri Fortuna Sittard Mitchell Dijks Merapat ke Bali United, Kapan Rilis?

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sinyal Bali United mendatangkan pemain baru menyambut Super League 2025-2026 kian menguat.

Pemain asing baru yang diincar manajemen dan pelatih Johnny Jansen itu bahkan beberapa waktu lalu berada di Bali.

Dia adalah mantan bek kiri klub Eredivisie, Fortuna Sittard, Mitchell Dijks.

Mitchell Dijks diketahui baru saja mengunggah foto saat berlibur ke Bali.

Berdasar foto yang diunggah, bek kiri yang memiliki market value Rp 11,41 ini terlihat mengendarai motor NMax warna merah nomor polisi Bali dengan lokasi di Uluwatu, Indonesia.

Mantan pemain Bologna di Serie A ini kemudian menggunggah foto berdiri di atas tebing dengan latar pantai selatan.

Ia kemudian menyempatkan diri minum air kepala dan kudapan lokal di sebuah restoran.

Yang menarik, Mitchell Dijks terlihat berdiri di depan sebuah bangunan, diduga vila yang masih dalam tahap pengerjaan.