Johnny Jansen Kirim Sinyal, Eks Bek Serie A & Eredivisie Mitchell Dijks Merapat

bali.jpnn.com, DENPASAR - Bali United sepertinya belum berhenti berburu pemain asing baru untuk memperkuat menyambut Super League 2025-2026.

Bali United masih membutuhkan pemain baru meski pada laga pramusim meraih hasil apik saat melawan Bhayangkara FC, Deltras FC, PSIM Yogyakarta dan Persis Solo.

Sinyal bakal ada pemain baru bahkan dilontarkan sang pelatih Johnny Jansen.

"Saya senang dengan perkembangan tim sejauh ini. Kami bisa menang dan memberikan permainan terbaik dalam laga uji coba ini,” ujar Johnny Jansen dilansir dari laman klub.

Meski senang dengan performa tim secara keseluruhan, tetapi masih ada kekurangan yang harus diperbaiki menjelang duel kontra Persik Kediri, Minggu (10/8) mendatang di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Yang paling disorot adalah lini belakang dan tengah.

“Memang ada kekurangan di lini tengah dan belakang, tetapi semua pemain mau belajar memperbaiki itu semua," kata Johnny Jansen seusai laga Bali United kontra Persis, Minggu (3/8).

Pernyataan tersebut seperti menjadi penanda Bali United membutuhkan tambahan pemain baru untuk memperkuat tim.