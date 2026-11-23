bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan aspirasi percepatan pembangunan infrastruktur Bali kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO saat Silaturahmi Akhir Tahun 2026 di The Stones Hotel, Legian, Badung, Minggu (22/11).

Koster menyoroti masalah kemacetan hingga kebutuhan transportasi demi menjaga daya saing pariwisata Pulau Bali.

Menurut Koster, perekonomian Bali sangat bertumpu pada sektor pariwisata yang menopang sekitar 66 persen ekonomi daerah.

Ia menyebut kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai sekitar 7,05 juta kunjungan dengan rata-rata pengeluaran menurut survei BPS sekitar USD 1.500 per orang.

Koster juga mengklaim Bali menyumbang sekitar 45,8 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia serta sekitar 55 persen atau Rp176 triliun per tahun terhadap devisa pariwisata nasional.

Dampaknya terlihat dari kenaikan penerimaan pajak hotel yang hingga Oktober 2026 bertambah lebih dari Rp600 miliar dibanding periode sebelumnya.

Meski pemulihan ekonomi terus berjalan, Koster mengakui Bali masih menghadapi pekerjaan rumah seperti kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, dan ketersediaan energi listrik.

Karakteristik wilayah yang kecil dengan mobilitas tinggi membuat tekanan terhadap jalan dan transportasi semakin besar.