bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (20/11) kemarin.

Pertemuan ini digelar untuk menjaring masukan dari pemerintah daerah, akademisi, serta penyelenggara dan pengawas pemilu guna menyusun perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.

Dalam pertemuan tersebut, Koster menekankan bahwa revisi regulasi pemilu harus berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan peningkatan kualitas demokrasi.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya agar sistem yang baru tidak sekadar memenuhi aspek prosedural, tetapi juga melahirkan pemerintahan yang efektif, stabil, dan berpihak pada rakyat.

"Penyempurnaan regulasi juga perlu memperhatikan kondisi daerah, keberagaman masyarakat, dan dinamika demokrasi agar aturan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan di tingkat nasional maupun daerah," ujar Koster.

Ia berharap perubahan regulasi ini memperkuat kepercayaan publik melalui pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan bahwa penyempurnaan UU Pemilu tidak boleh sekadar menjadi kegiatan formalitas.

Berbagai persoalan pada penyelenggaraan sebelumnya harus dikaji mendalam demi memberikan kepastian hukum.