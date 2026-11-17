bali.jpnn.com, DENPASAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Bali mengikuti jejak daerah lain mendukung Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Sikap politik Gerindra Bali ini berdasar rekam jejak, pengalaman, serta kemampuan komunikasi politik yang dimiliki Dasco, panggilan akrab Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua DPD Gerindra Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah menjelaskan, langkah ini merupakan aspirasi murni kader di daerah yang tetap mengedepankan aturan hukum yang berlaku.

"DPD Gerindra Bali dengan tegas dan penuh keyakinan mendukung Prof. Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Ini merupakan sikap dan aspirasi kami, dengan tetap menghormati kewenangan Presiden serta seluruh mekanisme konstitusi," ujar De Gadjah dilansir dari Antara.

Menurut De Gadjah, Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus merangkul seluruh elemen bangsa.

Ia menilai pengalaman Dasco di DPR RI dan struktur partai menjadi modal kuat untuk menjembatani komunikasi lintas kelompok, termasuk dengan pihak yang berbeda pandangan politik.

"Indonesia adalah rumah besar bagi seluruh rakyatnya.