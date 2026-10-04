Demer Minta Tambahan Logistik, Respons Bahlil Bikin Kader Golkar Bali Plong

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPD Golkar Bali Gde Sumarjaya Linggih blak-blakan minta dukungan logistik dari pimpinan pusat demi memperkuat pergerakan politik menjelang Pemilu 2029.

Aspirasi tersebut disampaikan Demer, sapaan akrabnya seusai dilantik Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, di Monumen Gong Perdamaian Bali, Desa Kertalangu, Denpasar Timur, Sabtu (3/10) malam.

Demer menegaskan bahwa kesiapan SDM, jaringan, hingga manajemen digital Golkar Bali sudah matang.

Namun, dukungan pendanaan tetap menjadi kunci penggerak di daerah.

"Logistik ini kadang-kadang jadi faktor utama kesuksesan.

Kalau agak kurang, kami lapor saja ke Ketum agar dibantu DPP," ujar Demer.

Merespons permintaan tersebut, Ketum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memberikan jawaban tegas dan sinyal hijau.

Menteri ESDM ini mengaku sangat memahami dinamika serta kesulitan yang dihadapi para kader di daerah.