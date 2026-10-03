Demer Sah Jadi Ketua Golkar Bali Setelah Empat Kali Tertunda, Puji Bahlil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Setelah sempat tertunda selama lebih dari satu tahun dan empat kali diundur, Gde Sumarjaya Linggih alias Demer akhirnya resmi dilantik secara definitif sebagai Ketua DPD Partai Golkar Bali periode 2025–2030.

Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Monumen Gong Perdamaian, Desa Budaya Kertalangu, Denpasar, Sabtu (3/10) malam.

Kepengurusan DPD Golkar Bali hasil perubahan ini disahkan berdasarkan Surat Keputusan DPP Golkar Nomor: Skep 166/DPP/Golkar/VI/2026 tertanggal 4 Juni 2026.

Dalam struktur anyar ini, Demer didampingi Dewa Gede Mahayana Putra Nida sebagai Sekretaris dan Gede Sudiana di posisi Bendahara.

Acara pelantikan berlangsung semarak dan megah dengan dihadiri sekitar 1.400 kader dari tingkat Pengurus Desa (PD) hingga DPD, serta deretan petinggi partai

termasuk enam menteri dan dua wakil menteri asal Partai Golkar.

Rasa gembira tak bisa disembunyikan Demer seusai pelantikan.

Ia menegaskan bahwa jajaran Golkar Bali saat ini sangat solid dengan total 108 pengurus. Uniknya, struktur kali ini banyak memberi ruang bagi generasi muda dan perempuan.

"Struktur kepengurusan kami mengadopsi 47 orang dari unsur Gen Z dan 37 lainnya kader perempuan," kata Demer.