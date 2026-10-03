Bahlil Lahadalia: Golkar Partai Terbuka, Sahamnya Milik Rakyat, Bukan Keluarga!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan Golkar merupakan partai politik yang inklusif, modern, serta memberi ruang luas bagi generasi muda.

Hal tersebut disampaikan Bahlil Lahadalia saat pelantikan pengurus baru DPD Partai Golkar Bali dan kabupaten/kota di Monumen Gong Perdamaian, Desa Budaya Kertalangu, Kesiman Kertalangu, Denpasar, Sabtu (3/10) malam.

"Wajah-wajah pengurus baru ini penuh harapan.

Oleh karena itu, jadikan Partai Golkar sebagai instrumen untuk memperjuangkan hak-hak rakyat," ujar Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengingatkan pentingnya menengok sejarah panjang lahirnya Partai Golkar.

Menurutnya, kerangka dasar pemikiran Golkar telah digagas oleh proklamator Bung Karno pasca-Pemilu 1955 saat sistem multipartai mulai berkembang.

Golkar kemudian menjelma menjadi wadah perjuangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari petani, nelayan, guru, karyawan, hingga unsur TNI dan Polri pada awal Orde Baru.

"Golkar lahir dari kandungan rakyat Indonesia.