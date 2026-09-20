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JPNN.com Bali Politik Pemilu Rusia Digelar di Jakarta dan Bali, Dubes Sergei Sentil Kinerja Polri

Pemilu Rusia Digelar di Jakarta dan Bali, Dubes Sergei Sentil Kinerja Polri

Minggu, 20 September 2026 – 19:29 WIB
Pemilu Rusia Digelar di Jakarta dan Bali, Dubes Sergei Sentil Kinerja Polri - JPNN.com Bali
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov ditemui di sela-sela pemungutan suara dalam pemilihan legislatif di Kedubes Rusia di Jakarta, Minggu (20/9). Foto: ANTARA/Nabil Ihsan.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengapresiasi peran Polri dalam membantu pengamanan pelaksanaan pemilihan legislatif Duma Negara, majelis rendah Rusia, yang digelar di Indonesia.

Pemungutan suara tidak hanya digelar di Jakarta, tetapi juga Denpasar, Bali.

Oleh karena itu, pengamanan pelaksanaan pemilihan legislatif tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di Bali.

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“Kami meminta pihak kepolisian untuk menjaga keamanan di dua tempat pemungutan suara yang dibuka di Jakarta dan Denpasar,” ujar Sergei Tolchenov dilansir dari Antara.

Sergei Tolchenov memperkirakan 500 warga Rusia akan memilih di Kedubes Rusia di Jakarta.

Menurutnya, jumlah tersebut masih dinamis karena mereka tidak memerlukan registrasi ulang untuk memilih serta tidak ada kewajiban bagi mereka untuk memilih.

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Namun, Sergei Tolchenov mengakui jumlah pemilih di Konsulat Jenderal (Konjen) Rusia di Denpasar kemungkinan besar akan jauh lebih besar daripada di Jakarta.

Sergei Tolchenov menghitung 98 persen dari sekitar 40.000 warga Rusia di Indonesia berdiam di Bali.

Dubes Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengapresiasi peran Polri dalam membantu pengamanan pelaksanaan pemilihan legislatif Duma Negara di Jakarta & Bali
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TAGS   Pemilu 2026 Pemilu Rusia RUSIA Kedubes Rusia Jakarta Bali Dubes Rusia Sergei Tolchenov WNA Pemilihan Legislatif

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