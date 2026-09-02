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JPNN.com Bali Politik Hanura tak Ragu Ganti Pengurus yang Lambat, Target Konsolidasi Tuntas Oktober 2026

Hanura tak Ragu Ganti Pengurus yang Lambat, Target Konsolidasi Tuntas Oktober 2026

Rabu, 02 September 2026 – 19:35 WIB
Hanura tak Ragu Ganti Pengurus yang Lambat, Target Konsolidasi Tuntas Oktober 2026 - JPNN.com Bali
Waketum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella memberikan keterangan kepada awak media di Kuta, Badung, Bali, Rabu (2/9) seusai acara konsolidasi DPD Partai Hanura Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Ketua Tim Task Force Hanura Patrice Rio Capella menegaskan bahwa DPP tidak akan ragu mengganti pengurus daerah yang dinilai lambat dan tak mampu mengikuti ritme kerja partai.

"Kami melakukan evaluasi per tiga bulan melalui aplikasi internal.

Ketika ada pengurus yang lambat, langsung kami ganti cepat dengan kader yang lebih energik," ujar Patrice Rio Capella di Kuta, Badung, Rabu (2/9).

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Waketum DPP Partai Hanura ini mengungkapkan bahwa pergantian pengurus lambat telah diterapkan di sejumlah wilayah.

Ia mencontohkan kasus di DPC Pandeglang dan Kota Serang di Banten, yang terbukti langsung mempercepat pembentukan 35 PAC.

Secara nasional, Hanura menargetkan konsolidasi tingkat DPC rampung awal Oktober 2026.

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"Dari 514 DPC, sekitar 470-an sudah terbentuk, sisanya dalam proses penetapan SK.

Target kami awal Oktober 100 persen DPC tuntas, dilanjutkan pembentukan pengurus di 7.300 kecamatan," kata Rio Capella.

Ketua Tim Task Force Hanura Patrice Rio Capella menegaskan bahwa DPP tidak akan ragu mengganti pengurus daerah yang dinilai lambat
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TAGS   hanura Ketua Tim Task Force Hanura Patrice Rio Capella DPP Hanura Waketum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella Bali Pemilu 2029 Bacaleg gianyar DPD Partai Hanura Bali

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