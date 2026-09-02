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JPNN.com Bali Politik Rio Capella Sentil Pengurus Hanura Gianyar: Kalau Diundang Susah, Ganti Saja!

Rio Capella Sentil Pengurus Hanura Gianyar: Kalau Diundang Susah, Ganti Saja!

Rabu, 02 September 2026 – 19:13 WIB
Rio Capella Sentil Pengurus Hanura Gianyar: Kalau Diundang Susah, Ganti Saja! - JPNN.com Bali
Waketum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella saat memberi pengarahan kepada kader DPD Hanura Bali di Kuta, Badung, Rabu (2/9). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, KUTA - Tim Task Force DPP Partai Hanura menyambangi Bali untuk memberikan suntikan motivasi sekaligus memanaskan mesin partai menjelang Pemilu 2029, Rabu (2/9).

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda konsolidasi nasional Hanura guna memperkuat struktur organisasi dari tingkat daerah hingga ke akar rumput.

Selain menyelaraskan koordinasi antara DPP dan pengurus daerah, kedatangan tim Task Force bertujuan mengevaluasi kesiapan infrastruktur partai di tingkat kecamatan hingga desa.

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Waketum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella saat memberi pengarahan menekankan bahwa mengelola partai politik membutuhkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat, bukan sekadar pelengkap struktur.

Rio Capella secara khusus menyoroti kinerja pengurus DPC Partai Hanura Gianyar yang dinilai kurang responsif.

Ia meminta Ketua DPC Hanura Gianyar untuk tidak ragu melakukan perombakan kepengurusan jika ditemukan pengurus yang pasif.

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"Memimpin partai itu butuh keikhlasan.

Contoh di Gianyar, kalau pengurus diundang saja susah, ganti saja.

Tim Task Force DPP Partai Hanura menyambangi Bali untuk memberikan suntikan motivasi sekaligus memanaskan mesin partai menjelang Pemilu 2029, Rabu (2/9).
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TAGS   hanura DPP Partai Hanura DPD Partai Hanura Bali gianyar Bali Pemilu 2029 Tim Task Force DPP Partai Hanura Bacaleg Waketum DPP Partai Hanura Patrice Rio Capella

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