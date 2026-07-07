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JPNN.com Bali Politik Rekapitulasi DPB Semester I 2026: Jumlah Pemilih di Bali Naik Jadi 3,37 Juta

Rekapitulasi DPB Semester I 2026: Jumlah Pemilih di Bali Naik Jadi 3,37 Juta

Selasa, 07 Juli 2026 – 07:05 WIB
Rekapitulasi DPB Semester I 2026: Jumlah Pemilih di Bali Naik Jadi 3,37 Juta - JPNN.com Bali
Pemungutan suara pada Pemilu 2024. lalu Foto: Ricardo/JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menetapkan sebanyak 3.377.285 pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) semester I 2026 atau periode Januari-Juni 2026.

Perinciannya terdiri atas 1.671.956 pemilih laki-laki dan 1.705.329 pemilih perempuan yang tersebar di 57 kecamatan serta 716 desa dan kelurahan.

“Jumlah ini meningkat 0,84 persen dibandingkan hasil rekapitulasi DPB semester II 2025 yang mencatat 3.349.303 pemilih,” ujar Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dilansir dari Antara.

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Menurut Dewa Lidartawan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan program prioritas nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Dewa Lidartawan juga mengapresiasi mantan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang masih membantu proses pemutakhiran data meski tahapan pemilu telah berakhir.

KPU Bali menerima berbagai masukan dari Bawaslu Bali dan perwakilan partai politik, termasuk terkait perubahan status anggota Polri serta mekanisme penyusunan rekapitulasi data pemilih.

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Untuk mempercepat pembaruan data, KPU Bali mendorong penguatan koordinasi dengan Polda Bali dan Kodam IX/Udayana.

Terutama dalam pembaruan administrasi kependudukan anggota Polri dan TNI yang memasuki masa purnatugas.

KPU Bali menetapkan sebanyak 3.377.285 pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) semester I 2026 atau periode Januari-Juni 2026.
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TAGS   KPU Bali Daftar Pemilih Berkelanjutan Bali partai politik semester 1 2026 Ketua KPU Bali Dewa Gede Agung Lidartawan

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