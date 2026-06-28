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JPNN.com Bali Politik Megawati Tutup Bulan Bung Karno 2026 di Bali, Hasto Kristiyanto & Koster Buka Suara

Megawati Tutup Bulan Bung Karno 2026 di Bali, Hasto Kristiyanto & Koster Buka Suara

Minggu, 28 Juni 2026 – 22:29 WIB
Megawati Tutup Bulan Bung Karno 2026 di Bali, Hasto Kristiyanto & Koster Buka Suara - JPNN.com Bali
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerahkan piala kepada pemenang sekaligus memimpin langsung upacara penutupan Bulan Bung Karno 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru, Sanur, Denpasar, Minggu (28/6). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin langsung upacara penutupan Bulan Bung Karno 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru, Sanur, Denpasar, Minggu (28/6).

Acara ini menjadi puncak sekaligus penutup dari seluruh rangkaian peringatan yang telah berlangsung secara masif sepanjang Juni 2026.

Rangkaian Bulan Bung Karno tahun ini sebelumnya resmi dibuka pada awal Juni 2026 di Museum Multatuli, Lebak, Banten, oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

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Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa peringatan ini merupakan momentum krusial untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila serta semangat perjuangan Sang Proklamator.

"Pancasila bukan hanya ideologi bangsa, tetapi Pancasila juga harus membangun suatu tata dunia baru," ujar Hasto Kristiyanto.

Ia menambahkan, seluruh rangkaian kegiatan yang digelar sejak awal bulan sengaja dirancang untuk terus mendekatkan kader dengan akar sejarah perjuangan rakyat.

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Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster menegaskan bahwa rangkaian kegiatan yang berjalan sejak Maret hingga Juni 2026 ini mengusung tema "Setialah Kepada Sumbermu".

Agenda ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang nyata pendidikan ideologi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pelestarian budaya.

Megawati Soekarnoputri memimpin langsung upacara penutupan Bulan Bung Karno 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru, Sanur, Denpasar, Minggu (28/6).
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TAGS   megawati soekarnoputri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri Bali Bulan Bung Karno 2026 Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ketua PDIP Bali Wayan Koster

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