Megawati Hadir di Penutupan Bulan Bung Karno, Koster Sentil Politik Marhaen

bali.jpnn.com, DENPASAR - PDI Perjuangan menggelar penutupan perayaan Bulan Bung Karno 2026 di Bali Beach Convention Center, The Meru, Sanur, Denpasar, Minggu (28/6).

Acara sakral ini dihadiri langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri didampingi Prananda Prabowo dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Hadir juga jajaran kepala daerah, legislatif, kader partai, hingga tokoh masyarakat dan seniman se-Bali.

Dalam momentum ini, Ketua DPD PDI Perjuangan Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa agenda ini bukan sekadar seremonial penutupan, melainkan bentuk pertanggungjawaban ideologis kepada rakyat.

"Kader PDI Perjuangan Bali tetap teguh berdiri di jalan Bung Karno, menghidupkan api perjuangan melalui kerja nyata di tengah rakyat," ujar Koster.

Koster mengungkapkan Juni merupakan bulan yang sangat sakral bagi perjalanan bangsa Indonesia.

Pada 1 Juni 1945, Bung Karno menggali dan mempersembahkan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia.

"Bulan Bung Karno bukanlah bulan nostalgia, melainkan bulan aktualisasi gagasan, pendidikan ideologi, dan pembentukan karakter bangsa,” kata Koster.