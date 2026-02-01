JPNN.com

JPNN.com Bali Politik Istri Pak Oles Sah Jadi Anggota DPRD Bali, PAW Almarhum Ray Yusha

Istri Pak Oles Sah Jadi Anggota DPRD Bali, PAW Almarhum Ray Yusha

Minggu, 01 Februari 2026 – 08:36 WIB
Istri Pak Oles Sah Jadi Anggota DPRD Bali, PAW Almarhum Ray Yusha - JPNN.com Bali
Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya kukuhkan Komang Dyah Setuti PAW mendiang Ray Yusha di Denpasar, Jumat (30/1). Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komang Dyah Setuti resmi dilantik menjadi anggota DPRD Bali, daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Buleleng.

Istri Pak Oles alias Gede Ngurah Wididana, pengusaha produk kesehatan herbal, dikukuhkan menjadi anggota DPRD Bali menggantikan almarhum Nyoman Ray Yusha di sisa masa jabatan hingga 2029.

“Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 100.2.1.4–6272 tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan PAW anggota DPRD Bali,” kata Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Di Kabupaten Buleleng, Komang Dyan Setuti menjadi pemilik suara tertinggi ketiga dengan perolehan 6.196 suara dari Partai Gerindra.

Dia berada dua tingkat di bawah Nyoman Ray Yusha dengan jumlah 12.416 dan Gede Harja yang sekarang menjadi ketua fraksi sebanyak 9.028 suara.

“Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, apabila terjadi kekosongan keanggotaan DPRD Bali karena meninggal dunia, maka dilakukan PAW.

Baca Juga:

Hal ini untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi DPRD Bali,” kata Dewa Mahayadnya.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan menambahkan dengan telah diangkatnya Komang Dyah Setuti tepat waktu maka dewan telah menjalankan sesuai prosedur.

stri Pak Oles alias Gede Ngurah Wididana, pengusaha produk kesehatan herbal, dikukuhkan menjadi anggota DPRD Bali menggantikan almarhum Nyoman Ray Yusha
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Pak Oles Komang Dyah Setuti dprd bali PAW Nyoman Rai Yusha KPU Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Sentuhan Magis Adrian Luna, Cetak Gol Debut Bersama Persik, Marcos Reina Memuji - JPNN.com Bali

    Sentuhan Magis Adrian Luna, Cetak Gol Debut Bersama Persik, Marcos Reina Memuji

  2. Marcos Reina: Bali United Tim Berkualitas, tetapi Persik Tahu Cara untuk Menang - JPNN.com Bali

    Marcos Reina: Bali United Tim Berkualitas, tetapi Persik Tahu Cara untuk Menang

  3. Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Gasak Bali United, Lini Tengah Jadi Kunci - JPNN.com Bali

    Marcos Reina Bongkar Taktik Persik Gasak Bali United, Lini Tengah Jadi Kunci

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU