Suyasa Resmi Pimpin PSI Bali, Sentil Kata Puputan: Sing Menang Sing Jerih

bali.jpnn.com, BADUNG - Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan bukan tidak mungkin satu kader PSI Bali bakal melenggang ke DPR RI pada Pemilu 2029.

Penegasan itu dilontarkan Ahmad Ali seusai pelantikan pengurus DPW PSI Bali di Badung, kemarin (24/1).

Namun, caranya, kata Ahmad Ali, kader PSI di Bali harus segera melakukan konsolidasi dan tetap menjaga kultur budaya setempat.

Kader PSI tidak boleh merasa paling pandai, dan menghargai guru atau tokoh adat.

“Persoalan adat istiadat ini saya minta khusus dijaga.

Jangan terjadi kesalahpahaman sejak awal.

Karena ini sangat mudah untuk di bully di media sosial.

Jadi, jangan paling tahu, karena di Bali ada partai yang begitu kuat mengakar lantaran merawat itu,” kata Ahmad Al dilansir dari Antara.