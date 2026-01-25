Suyasa Resmi Pimpin PSI Bali, Sentil Kata Puputan: Sing Menang Sing Jerih

JPNN.com

Minggu, 25 Januari 2026 – 14:03 WIB
Ketua DPP PSI Kaesang Pangarep melantik Ketua DPW PSI Bali I Wayan Suyasa dan kader yang lain di Badung kemarin. Foto: Instagram @psi_dpwbali

bali.jpnn.com, BADUNG - Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menegaskan bukan tidak mungkin satu kader PSI Bali bakal melenggang ke DPR RI pada Pemilu 2029.

Penegasan itu dilontarkan Ahmad Ali seusai pelantikan pengurus DPW PSI Bali di Badung, kemarin (24/1).

Namun, caranya, kata Ahmad Ali, kader PSI di Bali harus segera melakukan konsolidasi dan tetap menjaga kultur budaya setempat.

Kader PSI tidak boleh merasa paling pandai, dan menghargai guru atau tokoh adat.

“Persoalan adat istiadat ini saya minta khusus dijaga.

Jangan terjadi kesalahpahaman sejak awal.

Karena ini sangat mudah untuk di bully di media sosial.

Jadi, jangan paling tahu, karena di Bali ada partai yang begitu kuat mengakar lantaran merawat itu,” kata Ahmad Al dilansir dari Antara.

Ketua DPW PSI Bali, I Wayan Suyasa menyatakan janjinya untuk memenangkan PSI pada Pemilu 2029 dengan bantuan seluruh pengurus yang baru.
