JPNN.com

JPNN.com Bali Politik Eks Ketua Golkar Wayan Suyasa Pimpin PSI Bali, Kaesang Pasang Target Tinggi

Eks Ketua Golkar Wayan Suyasa Pimpin PSI Bali, Kaesang Pasang Target Tinggi

Minggu, 25 Januari 2026 – 13:42 WIB
Eks Ketua Golkar Wayan Suyasa Pimpin PSI Bali, Kaesang Pasang Target Tinggi - JPNN.com Bali
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melantik Ketua DPW PSI Bali I Wayan Suyasa dan pengurus se-Bali, Sabtu (24/1) kemarin. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari.

bali.jpnn.com, BADUNG - Mantan ketua DPD Partai Golkar Badung I Wayan Suyasa resmi dilantik menjadi Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali.

I Wayan Suyasa resmi dilantik Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep kemarin (24/1).

“Saya melantik saudara sekalian sebagai pengurus DPW dan DPD PSI se-Bali.

Baca Juga:

Saya serahkan pataka ini, ketua, saya titip PSI di Pulau Bali,” kata Kaesang Pangarep dilansir dari Antara.

Kaesang Pangarep berpesan agar struktur DPW PSI Bali yang baru memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat.

Putra bungsu mantan Presiden Jokowi ini menyadari sejumlah pengurus PSI Bali berasal dari berbagai partai politik lain.

Baca Juga:

Pun dengan I Wayan Suyasa, Ketua DPW PSI Bali.

Ada yang mantan kader PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem hingga Golkar.

Mantan ketua DPD Partai Golkar Badung I Wayan Suyasa resmi dilantik menjadi Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali oleh Kaesang Pangarep
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Wayan Suyasa Ketua DPW PSI Bali DPW PSI Bali Golkar Eks Ketua Golkar Badung Wayan Suyasa Ketum DPP PSI Kaesang Pangarep Kaesang Pangarep Pemilu 2029 Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Kecewa Berat, Rekor Nirbobol Jebol - JPNN.com Bali

    Bali United vs Semen Padang: Johnny Jansen Kecewa Berat, Rekor Nirbobol Jebol

  2. Klasemen Super League Setelah Persijap Gasak PSM: Zona Degradasi Panas - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Persijap Gasak PSM: Zona Degradasi Panas

  3. Statistik Mentereng Bali United di Dipta Mentah, Semen Padang Bermain Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Mentereng Bali United di Dipta Mentah, Semen Padang Bermain Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU