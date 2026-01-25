Eks Ketua Golkar Wayan Suyasa Pimpin PSI Bali, Kaesang Pasang Target Tinggi

bali.jpnn.com, BADUNG - Mantan ketua DPD Partai Golkar Badung I Wayan Suyasa resmi dilantik menjadi Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bali.

I Wayan Suyasa resmi dilantik Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep kemarin (24/1).

“Saya melantik saudara sekalian sebagai pengurus DPW dan DPD PSI se-Bali.

Saya serahkan pataka ini, ketua, saya titip PSI di Pulau Bali,” kata Kaesang Pangarep dilansir dari Antara.

Kaesang Pangarep berpesan agar struktur DPW PSI Bali yang baru memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat.

Putra bungsu mantan Presiden Jokowi ini menyadari sejumlah pengurus PSI Bali berasal dari berbagai partai politik lain.

Pun dengan I Wayan Suyasa, Ketua DPW PSI Bali.

Ada yang mantan kader PDI Perjuangan, Gerindra, NasDem hingga Golkar.