JPNN.com

JPNN.com Bali Politik Gerindra Bali Tegak Lurus, Dukung Pilkada Lewat DPRD, Murah, Politik Stabil

Gerindra Bali Tegak Lurus, Dukung Pilkada Lewat DPRD, Murah, Politik Stabil

Senin, 19 Januari 2026 – 07:31 WIB
Gerindra Bali Tegak Lurus, Dukung Pilkada Lewat DPRD, Murah, Politik Stabil - JPNN.com Bali
Ilustrasi Pilkada. Foto: Grafis Sultan Amanda Syahidatullah

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya angkat bicara terkait arahan DPP agar kepala daerah pada periode berikutnya dipilih oleh DPRD.

Muliawan Arya menegaskan bahwa sikap Gerindra Bali merupakan sikap resmi jajarannya di daerah yang mengikuti kebijakan pusat.

“Kami mendukung mekanisme pilkada melalui DPRD sebagai opsi demokratis yang sah,” ujar Made Muliawan Arya dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurut De Gadjah, sapaan akrabnya, ada pertimbangan lain yang membuat perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) ini patut didukung.

Selain efisiensi anggaran, juga untuk menciptakan stabilitas politik.

“Alasan kami cukup jelas, pertama efisiensi anggaran dan penurunan biaya politik.

Baca Juga:

Pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan itu berimplikasi pada kualitas pemerintahan," kata De Gadjah.

Alasan lainnya, pilkada melalui DPRD diyakini bisa menciptakan stabilitas politik daerah karena prosesnya lebih deliberatif.

Menurut De Gadjah, Pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan itu berimplikasi pada kualitas pemerintahan
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Gerindra gerindra bali Pilkada Langsung DPRD DPD Gerindra Bali DPP Gerindra Pilkada Lewat DPRD Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran - JPNN.com Bali

    Taktik Senyap Bali United di Bursa Transfer Terkuak, 2 Pemain Ini Jadi Incaran

  2. Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC - JPNN.com Bali

    Privat Mbarga Kehilangan Tempat di Dewa United, Pilih Hengkang ke Bhayangkara FC

  3. Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik - JPNN.com Bali

    Hamra Hehanusa Batal ke Bali United, Bareng Rezaldi Pilih Hijrah ke Persik

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU