Gerindra Bali Tegak Lurus, Dukung Pilkada Lewat DPRD, Murah, Politik Stabil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya angkat bicara terkait arahan DPP agar kepala daerah pada periode berikutnya dipilih oleh DPRD.

Muliawan Arya menegaskan bahwa sikap Gerindra Bali merupakan sikap resmi jajarannya di daerah yang mengikuti kebijakan pusat.

“Kami mendukung mekanisme pilkada melalui DPRD sebagai opsi demokratis yang sah,” ujar Made Muliawan Arya dilansir dari Antara.

Menurut De Gadjah, sapaan akrabnya, ada pertimbangan lain yang membuat perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) ini patut didukung.

Selain efisiensi anggaran, juga untuk menciptakan stabilitas politik.

“Alasan kami cukup jelas, pertama efisiensi anggaran dan penurunan biaya politik.

Pilkada langsung selama ini membutuhkan biaya yang sangat besar, dan itu berimplikasi pada kualitas pemerintahan," kata De Gadjah.

Alasan lainnya, pilkada melalui DPRD diyakini bisa menciptakan stabilitas politik daerah karena prosesnya lebih deliberatif.