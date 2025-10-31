JPNN.com

JPNN.com Bali Politik Koster Beri Isyarat Politik, Wagub Giri Pasta Jadi Gubernur Bali 2029

Jumat, 31 Oktober 2025 – 06:03 WIB
Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta saat mendengar pemaparan dari Gubernur Bali Wayan Koster saat Kegiatan Optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing bersama pelaku usaha pariwisata, Kamis (30/10). Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2029 masih jauh.

Namun, sinyal siapa gubernur Bali pada periode 2009 -2034 mulai muncul ke permukaan.

Sinyal itu dilontarkan Gubernur Bali Wayan Koster saat Kegiatan Optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing bersama pelaku usaha pariwisata, Kamis (30/10).

Ketua DPD PDI Perjuangan Bali ini memberi isyarat Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta akan maju sebagai Gubernur Bali 2029 nanti.

Oleh karena itu, Koster meminta Giri Prasta sebagai gubernur berikutnya agar menjalankan Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

“Kalau tidak mau melaksanakan maka dia tidak akan mendapat restu untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin yang berhasil menyejahterakan masyarakat.

Jadi, hati-hati Pak Wagub, nanti karena akan maju menjadi gubernur, Pak Wagub harus paham,” kata Koster di depan Giri Prasta dilansir dari Antara.

Isyarat tersebut disambut senyum dan sorakan deretan pejabat Pemprov Bali serta pelaku usaha pariwisata.

