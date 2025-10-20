JPNN.com

JPNN.com Bali Politik Ini Susunan Pengurus DPC PDIP se-Bali Hasil Konfercab, Koster Singgung Gede Dana

Ini Susunan Pengurus DPC PDIP se-Bali Hasil Konfercab, Koster Singgung Gede Dana

Senin, 20 Oktober 2025 – 12:37 WIB
Ini Susunan Pengurus DPC PDIP se-Bali Hasil Konfercab, Koster Singgung Gede Dana - JPNN.com Bali
Ketua DPC PDIP Wayan Koster menyinggung terpilihnya Gede Dana sebagai Ketua DPC PDIP Karangasem meski gagal pada Pilkada 2024 lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konfercab DPC PDIP se-Bali yang digelar bersamaan dengan Konferda di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, telah berakhir Sabtu (18/10) lalu.

Kepengurusan baru DPC PDIP mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara partai pun telah terbentuk.

Sayang tidak ada kejutan dalam kepengurusan baru hasil Konfercab DPC PDIP se-Bali.

Baca Juga:

Ketua yang terpilih untuk periode 2025-2030 mayoritas yang sudah menjabat periode sebelumnya.

Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster mengatakan pertimbangan terpilihnya ketua pada susunan DPC sembilan kabupaten/kota di Bali karena melihat kesuksesan meraih kursi legislatif dan eksekutif 2024 lalu.

“Perolehannya melebihi 50 persen,” ujar Ketua DPC PDIP Bali Wayan Koster dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Bahkan untuk DPRD kabupaten/kota bertambah 14 kursi.

Versi Wayan Koster, penambahan kursi sebanyak itu sangat signifikan.

Koster mengatakan pertimbangan terpilihnya ketua pada susunan DPC PDIP se-Bali karena melihat kesuksesan meraih kursi legislatif dan eksekutif 2024 lalu.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Konfercab DPC PDIP DPC PDIP Konferda DPD PDIP Bali pdip bali Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster DPD PDIP Bali Gede Dana Ketua DPC PDIP Karangasem Gede Dana pemilu 2024 pilkada 2024

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Laga Persijap vs Bali United Jadi Panggung Mike Houptmeijer, Banjir Pujian - JPNN.com Bali

    Laga Persijap vs Bali United Jadi Panggung Mike Houptmeijer, Banjir Pujian

  2. Johnny Jansen: Bali United Layak Menang, Banyak Peluang, Puji Atmosfer Laga - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen: Bali United Layak Menang, Banyak Peluang, Puji Atmosfer Laga

  3. Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif - JPNN.com Bali

    Statistik Persijap vs Bali United: Rahasia Serdadu Tridatu Terbongkar, Main Efektif

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU