Ini Susunan Pengurus DPC PDIP se-Bali Hasil Konfercab, Koster Singgung Gede Dana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konfercab DPC PDIP se-Bali yang digelar bersamaan dengan Konferda di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, telah berakhir Sabtu (18/10) lalu.

Kepengurusan baru DPC PDIP mulai dari ketua, sekretaris hingga bendahara partai pun telah terbentuk.

Sayang tidak ada kejutan dalam kepengurusan baru hasil Konfercab DPC PDIP se-Bali.

Ketua yang terpilih untuk periode 2025-2030 mayoritas yang sudah menjabat periode sebelumnya.

Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster mengatakan pertimbangan terpilihnya ketua pada susunan DPC sembilan kabupaten/kota di Bali karena melihat kesuksesan meraih kursi legislatif dan eksekutif 2024 lalu.

“Perolehannya melebihi 50 persen,” ujar Ketua DPC PDIP Bali Wayan Koster dilansir dari Antara.

Bahkan untuk DPRD kabupaten/kota bertambah 14 kursi.

Versi Wayan Koster, penambahan kursi sebanyak itu sangat signifikan.