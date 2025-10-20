Pesan Djarot Saiful Hidayat untuk Koster & Pengurus DPD PDIP Bali, Singgung Ketua DPC

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konferda DPD PDIP Bali telah berakhir.

Wayan Koster resmi terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Bali periode 2025-2030.

Kepengurusan DPD PDIP Bali hingga DPC PDIP kabupaten/kota juga telah terbentuk dalam acara Konferda sekaligus Konfercab yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu (18/10) lalu.

DPP PDIP pun meminta kepengurusan baru DPC PDIP kabupaten/kota di Bali bertanggung jawab dalam menjalankan kepengurusan periode lima tahun ke depan.

Pasalnya, DPP PDIP telah memberi kebebasan dalam menentukan jajaran kepengurusan, tak ada lagi ‘kawin paksa’.

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta jangan sampai terjadi perselisihan atau keretakan dalam organisasi yang bisa mempengaruhi target kemenangan partai pada Pemilu dan Pilkada 2029 nanti.

“Yang menentukan adalah ketua DPC.

Oleh karena itu, ketua DPC harus bertanggung jawab untuk semakin memperkuat soliditas partai.