Djarot Saiful Hidayat Sorot Persiapan Pemilu 2029, Sentil Kader PDIP di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mulai menyentil persiapan partai menghadapi Pemilu dan Pilkada 2029 saat Konferda DPD PDIP Bali di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu kemarin (18/10).

Menurut Djarot Saiful Hidayat, untuk bisa memenangkan Pemilu dan Pilkada 2029 bergantung pada kader yang mengurus organisasi di tingkat terbawah.

Oleh karena itu DPP mendorong DPD PDIP Bali sebagai DPD pertama yang memulai menggelar konferda dan konfercab agar memilih kader-kader terbaik.

“Supaya mereka yang masuk kepengurusan bukan hanya namanya saja, tetapi betul-betul aktif turun ke bawah karena yang memenangkan PDIP adalah rakyat.

Rakyat melihat kinerja kita, rekrut orang-orang terbaik kita harus membuka diri,” kata Djarot Saiful Hidayat dilansir dari Antara.

Konferda PDIP Bali yang berlangsung kemarin kembali menetapkan Wayan Koster sebagai Ketua DPD PDIP Bali periode 2025-2030.

Itu artinya Wayan Koster menjadi Ketua DPD PDIP Bali tiga periode berturut-turut sejak 2015 silam.

Seusai terpilih menjadi Ketua DPD PDIP Bali, Wayan Koster mengungkap pencapaian dirinya yang berhasil merekrut 230 ribu kader partai dan ditarget menjadi 500 ribu.