JPNN.com

JPNN.com Bali Politik Koster Klaim PDIP di Bali Makin Kuat, Kecuali Karangasem, Kader Baru Melonjak

Koster Klaim PDIP di Bali Makin Kuat, Kecuali Karangasem, Kader Baru Melonjak

Minggu, 19 Oktober 2025 – 09:57 WIB
Koster Klaim PDIP di Bali Makin Kuat, Kecuali Karangasem, Kader Baru Melonjak - JPNN.com Bali
Ketua DPD PDIP Wayan Koster melaporkan capaiannya setelah terpilih sebagai ketua dalam acara Konferda di Denpasar, Sabtu (18/10) kemarin. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wayan Koster melaporkan capaiannya setelah kembali terpilih menjadi Ketua DPD PDIP Bali periode 2025-2030 di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu kemarin (18/10).

Salah satu yang dibanggakan adalah peningkatan jumlah keanggotaan PDIP Bali yang saat ini mencapai 230 ribu orang.

Capaian progresif itu dilontarkan Wayan Koster di depan jajaran DPP PDIP.

Baca Juga:

Ada Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, Wasekjen Bidang Komunikasi Adian Napitupulu, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pareira, dan Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Darmadi Durianto.

“Realisasi kartu anggota juga berjalan dengan cukup baik.

Total anggota saat ini mencapai 230 ribu se-Bali, nanti ke depan harus ditingkatkan mencapai 500 ribu,” kata Wayan Koster dilansir dari Antara.

Baca Juga:

Menurut Koster, kader partai merupakan tulang punggung jalannya organisasi.

Oleh karena itu, kader PDIP dituntut untuk memahami program dan tugas-tugas kepartaian di tengah masyarakat sehingga mereka diberikan pendidikan politik.

Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster mengatakan total anggota saat ini mencapai 230 ribu se-Bali, nanti ke depan harus ditingkatkan mencapai 500 ribu
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster wayan koster Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster Konferda DPD PDIP Bali pdip bali karangasem Anggota PDIP Bali Sekretariat DPD PDIP Bali DPP PDIP

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Super League: Bali United Tanpa Kendala Kontra Persijap, 5 Pemain Inti Absen, Duh - JPNN.com Bali

    Super League: Bali United Tanpa Kendala Kontra Persijap, 5 Pemain Inti Absen, Duh

  2. Persijap vs Bali United: Joao Ferrari Comeback, Target 3 Poin di Jepara - JPNN.com Bali

    Persijap vs Bali United: Joao Ferrari Comeback, Target 3 Poin di Jepara

  3. Jo Jansen Puji Gaya Bermain Laskar Kalinyamat, Waspadai 2 Pemain Ini, Berkelas - JPNN.com Bali

    Jo Jansen Puji Gaya Bermain Laskar Kalinyamat, Waspadai 2 Pemain Ini, Berkelas

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU