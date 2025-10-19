Koster Klaim PDIP di Bali Makin Kuat, Kecuali Karangasem, Kader Baru Melonjak

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wayan Koster melaporkan capaiannya setelah kembali terpilih menjadi Ketua DPD PDIP Bali periode 2025-2030 di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu kemarin (18/10).

Salah satu yang dibanggakan adalah peningkatan jumlah keanggotaan PDIP Bali yang saat ini mencapai 230 ribu orang.

Capaian progresif itu dilontarkan Wayan Koster di depan jajaran DPP PDIP.

Ada Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Djarot Saiful Hidayat, Wasekjen Bidang Komunikasi Adian Napitupulu, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Andreas Hugo Pareira, dan Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Darmadi Durianto.

“Realisasi kartu anggota juga berjalan dengan cukup baik.

Total anggota saat ini mencapai 230 ribu se-Bali, nanti ke depan harus ditingkatkan mencapai 500 ribu,” kata Wayan Koster dilansir dari Antara.

Menurut Koster, kader partai merupakan tulang punggung jalannya organisasi.

Oleh karena itu, kader PDIP dituntut untuk memahami program dan tugas-tugas kepartaian di tengah masyarakat sehingga mereka diberikan pendidikan politik.