Wayan Koster Rilis Susunan Pengurus DPD PDIP Bali, Ini Komposisinya

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wayan Koster kembali terpilih sebagai Ketua DPD PDIP Bali dalam Konferensi Daerah (Konferda) yang berlangsung di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu (18/10).

Koster yang menjadi calon tunggal terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD PDIP Bali periode 2025-2030.

Seusai terpilih, Wayan Koster langsung menentukan 21 orang dalam kepengurusan periode ketiganya.

Yang menarik, tujuh orang atau 30 persen adalah perempuan dan diisi anak muda.

"Jadi, total pengurus ada 21 orang, 30 persen perempuan, sudah ada tujuh orang, dan sudah mempresentasikan unsur anak-anak muda, baik yang laki maupun yang perempuan," ujar Wayan Koster dilansir dari Antara. (lia/JPNN)

Susunan Kepengurusan DPD PDIP Bali periode 2025-2030:

Ketua: Wayan Koster

Bidang Internal