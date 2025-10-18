Koster Calon Tunggal, Sah Pimpin Kembali DPD PDI Perjuangan Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Konferensi Daerah (Konferda) DPD PDIP Bali dengan agenda pemilihan ketua di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Sabtu (18/10).

Incumbent Wayan Koster yang maju sebagai calon tunggal kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Bali periode 2025-2030.

"Memutuskan, menetapkan, kesatu mengesahkan dan menetapkan Wayan Koster sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali masa bakti 2025-2030," ujar Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja DPP PDIP Darmadi Durianto.

Gubernur Bali dua periode ini pun resmi menjadi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali selama tiga periode berturut-turut.

Koster memecahkan rekor kader PDIP yang berhasil menjadi Ketua DPD tiga periode berturut-turut.

Wayan Koster sendiri mendapatkan dukungan bulat dari seluruh DPC PDIP se-Bali.

Koster menjadi calon tunggal dalam Konferda DPD PDIP Bali sekaligus Konferensi Cabang (Konfercab) DPC PDIP Bali.

Darmadi Durianto turut menyebut nama dua calon personalia di tubuh kepengurusan DPD PDIP Bali yaitu I Gusti Ngurah Jaya Negara dan I Dewa Made Mahayadnya.