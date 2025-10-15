JPNN.com

JPNN.com Bali Politik Warga Bali Resah Namanya Dicatut Parpol, Susah Cari Kerja, Respons KPU Tegas

Warga Bali Resah Namanya Dicatut Parpol, Susah Cari Kerja, Respons KPU Tegas

Rabu, 15 Oktober 2025 – 06:33 WIB
Warga Bali Resah Namanya Dicatut Parpol, Susah Cari Kerja, Respons KPU Tegas - JPNN.com Bali
Ilustrasi parpol yang ikut Pemilu 2024 lalu. Foto: ANTARA/HO- ilustrasi KPU.

bali.jpnn.com, DENPASAR - Aksi partai politik mencatut nama warga Bali tanpa konfirmasi membuat resah.

Mereka tak terima partai politik memasukkan namanya begitu saja lantaran berdampak panjang.

Banyak di antaranya yang gagal masuk kerja karena beberapa pekerjaan memberi syarat tidak boleh tergabung sebagai anggota partai politik.

Baca Juga:

“Iya, kami menerima laporan dari masyarakat namanya dicatut sebagai anggota partai politik, padahal tidak bergabung,” ujar Komisioner KPU Bali Bidang Teknis Pemilu Luh Putu Sri Widyastini dilansir dari Antara.

“Ini membuat masyarakat repot sih.

Karena mereka harus ke partai politik melaporkan bahwa tolong dong dihapus nama saya, kan saya tidak menjadi anggota partai politik,” katanya.

Baca Juga:

Luh Putu Sri Widyastini memberi contoh seorang dosen melapor ke KPU Bali hampir gagal menjadi pegawai negeri sipil, setelah namanya tercatat dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Luh Putu Sri Widyastini tak menghitung berapa banyak aduan yang masuk sebab aduan tersebut juga ditangani KPU kabupaten/kota masing-masing.

Luh Putu Sri Widyastini tak menghitung berapa banyak aduan yang masuk sebab aduan tersebut juga ditangani KPU kabupaten/kota masing-masing.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bali partai politik parpol warga bali KPU Bali Sistem Informasi Partai Politik Sipol Sipol KPU

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya - JPNN.com Bali

    Persijap Tambah Porsi Latihan Menjelang Kontra Bali United, Ini Targetnya

  2. Bali United Merugi, Mirza Mustafic Absen Kontra Persijap, Kirim Pesan Menyentuh - JPNN.com Bali

    Bali United Merugi, Mirza Mustafic Absen Kontra Persijap, Kirim Pesan Menyentuh

  3. Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap - JPNN.com Bali

    Komdis PSSI Ketuk Palu, Bali United Merugi Menjelang Kontra Persijap

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU