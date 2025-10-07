JPNN.com

JPNN.com Bali Politik Menkum Klaim Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jabat Ketum, Agus Jadi Wakilnya

Menkum Klaim Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jabat Ketum, Agus Jadi Wakilnya

Selasa, 07 Oktober 2025 – 14:33 WIB
Menkum Klaim Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jabat Ketum, Agus Jadi Wakilnya - JPNN.com Bali
Menkum Supratman mengesahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Nomor M.HH-15.AH.11.02 TAHUN 2025 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025-2030 didampingi Mardiono dan Agus Suparmanto, Senin (6/10). Foto: Kemenkum

bali.jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengeklaim dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah berakhir.

Senin kemarin (6/10), Menkum Supratman mengesahkan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum Nomor M.HH-15.AH.11.02 TAHUN 2025 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025-2030.

SK tersebut menyatakan H. Muhamad Mardiono sebagai ketua umum, sementara Agus Suparmanto sebagai wakil ketua umum.

Baca Juga:

"Sudah ada SK terbaru yang diakui kedua-duanya (kubu Mardiono dan kubu Agus).

Sudah rekonsiliasi. Berikan kesempatan kepada internal PPP untuk melakukan rekonsiliasi dari atas sampai ke bawah,” ujar Menkum Supratman didampingi Mardiono dan Agus Suparmanto di Kantor Kementerian Hukum.

Menkum Supratman menjelaskan bahwa internal PPP telah melakukan konsolidasi nasional dalam jajaran kepengurusan di semua tingkatan.

Baca Juga:

PPP mengajukan permohonan dengan Nomor Surat 4068/ EX/ DPP/ X/ 2025 tanggal 3 Oktober 2025 perihal Permohonan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP masa bakti 2025-2030.

Ia berharap kepengurusan PPP yang baru dapat segera susunan kepengurusan yang lengkap.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengeklaim dualisme Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah berakhir. Mardiono menjabat Ketum DPP PPP
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas DPP PPP Mardiono Agus Suparmanto Ketum DPP PPP Waketum DPP PPP SK Kemenkum rekonsiliasi Kemenkum NTB

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali - JPNN.com Bali

    Drummer Band Lolot hingga Pesepakbola Wanita Ambil Lisensi D Nasional di Bali

  2. Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa! - JPNN.com Bali

    Update Kondisi Mirza Mustafic! Dokter Bali United Berbagi Kabar, Mohon Doa!

  3. Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi! - JPNN.com Bali

    Kadek Arel Sentil Hasil Buruk Timnas U23 di 2 Turnamen: Banyak Evaluasi!

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU