JPNN.com

JPNN.com Bali Politik Ketua KPU Bali Bermanuver, Warga Bangli Protes, Lapor Bawaslu, Begini

Ketua KPU Bali Bermanuver, Warga Bangli Protes, Lapor Bawaslu, Begini

Senin, 22 September 2025 – 21:51 WIB
Ketua KPU Bali Bermanuver, Warga Bangli Protes, Lapor Bawaslu, Begini - JPNN.com Bali
Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan memberi keterangan kepada awak media. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dituding melakukan manuver di luar tugas pokoknya sebagai penyelenggara pemilu.

Berdasar laporan yang masuk ke Bawaslu Bali, Dewa Lidartawan, disebut-sebut memasang baliho berisi foto dan nama disertai jabatannya dengan narasi tak berkaitan dengan kewenangan KPU.

Ketua KPU Bali diketahui memasang baliho berisi ucapan Dirgahayu Ke-80 RI dan semangat untuk atlet kontingen Bangli dalam Porjar Provinsi Bali 2025.

Baca Juga:

Laporan warga itu langsung direspons Bawaslu Bali.

Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna di Denpasar mengakui ada laporan dari tujuh warga Bangli terkait manuver Ketua KPU Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan.

Warga Bangli nekat melaporkan karena Ketua KPU Bali sudah kali memasang baliho berisi foto dan nama disertai jabatannya, tetapi narasinya tak berkaitan dengan kewenangan KPU.

Baca Juga:

“Per tanggal 16 September 2025 pukul 14.00 WITA ada masyarakat yang hadir ke Bawaslu Bali.

Ada dua pria dan lima perempuan.

Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dituding melakukan manuver di luar tugas pokoknya sebagai penyelenggara pemilu. Laporan warga masuk ke Bawaslu Bali
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   KPU Bali Ketua KPU Bali Dewa Gede Agung Lidartawan baliho bangli warga bali bawaslu bali Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna Bali

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Inkonsisten, Tekan Alarm Bahaya, Johnny Jansen Buka Suara

  2. 5 Fakta Pascalaga Bali United vs PSIM: Nomor 4 Bikin Nyesek, Turut Berduka - JPNN.com Bali

    5 Fakta Pascalaga Bali United vs PSIM: Nomor 4 Bikin Nyesek, Turut Berduka

  3. PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan - JPNN.com Bali

    PSIM Yogyakarta Berduka 2 Suporter Tewas di Bali, Manajemen Turun Tangan

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU