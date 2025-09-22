Ketua KPU Bali Bermanuver, Warga Bangli Protes, Lapor Bawaslu, Begini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Ketua KPU Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan dituding melakukan manuver di luar tugas pokoknya sebagai penyelenggara pemilu.

Berdasar laporan yang masuk ke Bawaslu Bali, Dewa Lidartawan, disebut-sebut memasang baliho berisi foto dan nama disertai jabatannya dengan narasi tak berkaitan dengan kewenangan KPU.

Ketua KPU Bali diketahui memasang baliho berisi ucapan Dirgahayu Ke-80 RI dan semangat untuk atlet kontingen Bangli dalam Porjar Provinsi Bali 2025.

Laporan warga itu langsung direspons Bawaslu Bali.

Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna di Denpasar mengakui ada laporan dari tujuh warga Bangli terkait manuver Ketua KPU Bali I Dewa Gede Agung Lidartawan.

Warga Bangli nekat melaporkan karena Ketua KPU Bali sudah kali memasang baliho berisi foto dan nama disertai jabatannya, tetapi narasinya tak berkaitan dengan kewenangan KPU.

“Per tanggal 16 September 2025 pukul 14.00 WITA ada masyarakat yang hadir ke Bawaslu Bali.

Ada dua pria dan lima perempuan.