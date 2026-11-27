bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB Risman Somantri beserta jajaran turut hadir mengikuti Forum Pengaduan Pelayanan Publik ‘PASTI ADA SOLUSI’ Episode ke-27 secara virtual, Jumat (27/11).

Forum yang dipimpin langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas tersebut menjadi wadah dialog interaktif antara Kementerian Hukum dan masyarakat.

Terutama dalam menyampaikan pengaduan serta memperoleh solusi atas berbagai permasalahan pelayanan hukum, khususnya di bidang kenotariatan, administrasi badan hukum, kewarganegaraan, kekayaan intelektual, dan bantuan hukum.

“Kami ingin menghadirkan sistem pelayanan hukum yang lebih transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Setiap pengaduan harus mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Menkum Supratman.

Menkum Supratman juga menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan hukum yang transparan, berkeadilan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Ia menginstruksikan jajaran terkait untuk menindaklanjuti setiap pengaduan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperkuat pengawasan terhadap berbagai dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan hukum.

Sejumlah pengaduan masyarakat turut dibahas dalam forum tersebut.