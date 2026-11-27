bali.jpnn.com, DOMPU - Penyusunan regulasi daerah yang berkualitas membutuhkan landasan akademik yang kuat serta keterlibatan pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan.

Hal tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Dompu tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, Kamis (26/11) di Ruang Rapat DPRD Dompu.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Dompu tersebut dibuka oleh Ketua Bapemperda DPRD Dompu Syaiful Ikhsan.

Syaiful Ikhsan menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dalam proses penyusunan regulasi.

Jadi, aspirasi masyarakat dapat dihimpun secara sistematis dan menjadi bagian dari substansi pengaturan.

Menurutnya, penyelenggaraan cadangan pangan merupakan aspek penting dalam menjaga ketersediaan pangan daerah.

Terutama untuk mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga, bencana alam, bencana sosial, maupun kondisi darurat lainnya.

FGD tersebut menghadirkan dua pemateri, yakni akademisi Universitas Mataram Prof Dr Galang Asmara serta Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kemenkum NTB Suyanto Edi Wibowo.