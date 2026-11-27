bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis (26/11).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Lurah Bintaro ini dilaksanakan oleh Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

Tim Penyuluh Hukum memantau perkembangan pelayanan, pelaksanaan tugas paralegal, serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan Posbankum di tingkat kelurahan.

Monitoring dan evaluasi dihadiri Lurah Bintaro Rudi Herlambang, paralegal Kelurahan Bintaro, Ramli dan Parhan, serta Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB.

Dalam pertemuan tersebut, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan bantuan hukum, konsultasi hukum, mediasi permasalahan warga, kegiatan penyuluhan hukum, hingga pelaporan aktivitas Posbankum.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan Posbankum Kelurahan Bintaro menunjukkan perkembangan yang positif.

Paralegal aktif membantu penyelesaian berbagai permasalahan masyarakat, baik melalui mediasi di kantor kelurahan maupun secara langsung di lapangan.

Selain penanganan permasalahan, Posbankum juga menjadi tempat masyarakat memperoleh konsultasi hukum dan edukasi hukum melalui kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan bersama instansi terkait.