bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melakukan monitoring dan evaluasi (monev) Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan Karang Taliwang, Kota Mataram, Kamis (26/11).

Kegiatan monev ini untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan hukum yang optimal.

Kegiatan yang melibatkan Kepala Kelurahan, paralegal, dan Tim Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkum NTB ini bertujuan mengidentifikasi pelaksanaan layanan sekaligus memetakan kendala yang perlu ditindaklanjuti.

Hasil pemantauan menunjukkan Posbankum Karang Taliwang telah terbentuk dan menjalankan layanan informasi serta konsultasi hukum dasar dengan dukungan satu orang paralegal, Bunyamin, yang telah memiliki bukti pelatihan/sertifikasi.

Masyarakat umumnya menyampaikan persoalan waris, perselisihan antarwarga, perkawinan, hingga permasalahan terkait narkoba melalui RT untuk diteruskan kepada paralegal.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki.

Mulai dari keterbatasan sarana pelayanan, belum tersedianya ruang konsultasi khusus, serta belum optimalnya administrasi pencatatan dan pelaporan.

Keterbatasan jumlah paralegal dan dukungan anggaran operasional juga menjadi perhatian dalam menjaga keberlangsungan layanan.